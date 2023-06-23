В Башкирии подорожали огурцы, морковь и картофель

В период с 13 по 19 июня килограмм картофеля подорожал на 11,5%. На этой неделе его средняя цена составила 31,21 рубля. Также жителям республики на 5,6% больше придется отдать за морковь (средняя цена – 62,29 рубля) и на 4,2% за огурцы (98 рублей).