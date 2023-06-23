В Башкирии заболеваемость «мышиной лихорадкой» превысила значения прошлых лет

Пресс-служба Управления Роспотребнадзора Башкирии сообщает, что в регионе заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) превысила среднемноголетние значения.
Только за пять месяцев 2023 года данное заболевание диагностировали 548 пациентам. Это в 3,5 раза выше, чем в предшествующие года.
Заболеваемость «мышиной лихорадкой» зарегистрирована на данный момент в 35 административных районах республики. При этом выше республиканского уровня заболеваемость в Благовещенском, Уфимском, Ермекеевском, Мишкинском, Давлекановском районах, а также в Октябрьском. Традиционно около 70% заболевавших в Башкирии — трудоспособное население от 20 до 50 лет.