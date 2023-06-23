Радий Хабиров рассказал о расширении сети глэмпингов в Башкирии

Башкирия до конца следующего года получит 500 новых номеров в модульных гостиницах, гэмпингах и иных туристических объектах. Таковы результаты конкурса на предоставление субсидий регионам в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», проводимого под эгидой Минэкономразвития России. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал руководитель республики Радий Хабиров.
Республике одобрили 16 инвестпроектов, на реализацию которых выделили почти 260 млн рублей федеральных средств. Еще 390 млн – софинансирование из бюджета Башкортостана и собственные средства инвесторов. В частности, новые глэмпинги появятся при Центре башкирской лошади на территории Чишминского района, агро-туристический комплекс в Ишимбайском районе, всесезонный глэмпинг в Абзелиловском.
Кроме того, больше мест станет в уже действующих туробъектах в Белорецком, Зианчуринском, Иглинском, Илишевском, Нуримановском, Стерлитамакском, Туймазинском, Шаранском районах. Расширятся глэмпинги в Абзелиловском, Белорецком, Гафурийском, Караидельском районах.