В Уфе открылась Всероссийская ярмарка «Работа в России. Время возможностей»

Более 970 башкирских предприятий и около 13 тысяч вакансий. В Уфе проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Это федеральный этап, который параллельно организован во всех городах страны.
Открытие масштабного события с участием главы республики в столице Башкортостана состоялось сегодня утром. Найти подходящую работу может любой желающий. Ярмарка в спорткомплексе «Уфа-Арена» будет проходить в течение дня.
Участие принимают как малые предприятия, так и крупные холдинги. Некоторые из них представляют не только вакансии, но и показывают, как выстроена система подготовки кадров.