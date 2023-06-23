В Уфу начали прибывать участники Форума молодежи России и Беларуси

Первые гости Форума молодежи России и Беларуси прилетели в столицу республики сегодня рано утром. Съезд молодежи проводится в рамках Форума регионов России и Беларуси. В Уфу приедут представители различных молодежных организаций, около 100 молодых людей из Беларуси.

Большинство из них впервые не только в столице республики, но и в России. Завтра состоится открытие молодежного форума. Пройдет международный молодежный телемост Уфа – Брест – Минск. Темами обсуждения станут вовлечение молодежи в работу творческих сообществ, в развитие села и повышение привлекательности сельских территорий, диджитал в студенческих отрядах. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве.