В Гафурийском районе прошел первый форум чувашских женщин Башкортостана

Он был посвящён роли женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей. Участие приняли 200 представительниц общественных и государственных структур из разных уголков республики. Для любительниц украшений организовали выставку национальных убранств. Также прошло обсуждение вопросов воспитания с учётом народным традиций и обычаев, привлечения молодёжи к изучению родной культуры, языка.

Как правильно носить национальные наряды? На выставке чувашских украшений и одежды – экспресс-мастер-класс. В данном случае речь шла про хушпу – это головной убор замужних, надевать его девочкам строго запрещалось. Роль чувашской женщины в сохранении духовно-нравственных ценностей родного народа обсудили на форуме в Гафурийском районе. В нем приняли участие больше 200 участниц из разных районов республики.

На форуме предложили создать чувашские советы в каждом муниципалитете, где компактно проживают представители национальности.

Историю не просто хранят – её восстанавливают. Студенты кафедры татарской и чувашской филологии выступили с докладами о значимости национального костюма для сохранения традиций.