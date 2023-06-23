Радий Хабиров призвал молодежь жить и работать в Башкирии

23 июня в Уфе и в других городах Башкирии состоялся федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Проффест. Работа России. Время возможностей». На мероприятии выступил Радий Хабиров.
Как сообщает ИА «Башинформ», более 800 работодателей Башкирии заявили около 8 тысяч вакансий. Посетителям ярмарки свободные рабочие места представляют предприятия малого и среднего бизнеса. Также свои вакансии представили крупные госкорпорации, такие как «Газпром», АНК «Башнефть», Благовещенский арматурный завод, Башкирэнерго и другие.
В столице Башкортостана фестиваль профессий проходит на площадке «Уфа – арены». Ярмарка вакансий поделена на 8 зон: профориентационных проб, защитников Отечества, работодателей, деловой коммуникации, дошкольной и школьной профориентации, образовательных организаций, семейную зону и карьерный лекторий. Глава республики пообщался с руководителями ряда колледжей, а также молодыми ребятами, представителями промышленных предприятий и компаний. Радий Хабиров поинтересовался, какие условия предлагают работодатели, какой уровень зарплат они предлагают своим будущим сотрудникам. Директора колледжей отметили, что благодаря поддержке республики и федерального центра значительно обновилась материально–техническая база учебных заведений, налажен тесный контакт с промпредприятиями, где студенты проходят производственную практику. Результат такой планомерной работы - значительный рост абитуриентов, которые выбирают именно рабочие профессии.
Радий Хабиров также пообщался с ребятами, которые в летнее время трудятся в студенческих стройотрядах. По их словам – это прекрасная возможность не только заработать, но и на практике освоить те или иные профессии.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова пояснила, что помимо предложений о работе, гости ярмарки смогут получить консультации психологов, принять участие в трансформационных играх, мастер-классах от работодателей, послушать выступления известных людей республики в рамках «Историй карьерного успеха», лектории для мам «Мама — тоже профессия» и женские клубы, осмотреть экспозиции спецтехники и симуляторы рабочих профессий.
В рамках ярмарки в городах и районах организованы профориентационные туры на крупнейшие предприятия республики.
Принять участие в ярмарке трудоустройства, которая проходит в столице Башкортостана, смогут не только уфимцы — на «Уфа-Арене» организовано онлайн-собеседование для жителей удаленных районов и других регионов России.
Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в этом году впервые. В стране региональные этапы ярмарки посетили более 420 тысяч человек, свыше 14 тысяч работодателей представили более 330 тыс. вакансий. Лидерами по числу представленных рабочих мест (от 7 до 31 тыс.) были названы 17 регионов, в числе которых и Башкортостан.
Фото: ИА «Башинформ».