Радий Хабиров призвал молодежь жить и работать в Башкирии

Башкортостан становится тем местом, где можно хорошо жить, работать. Республика является лидером в развитии промышленности, сельского хозяйства, цифровой трансформации, привлечения инвестиций. Если говорить по рабочим местам, то мы сейчас находимся в моменте исторически рекордно низкого уровня безработицы. Её практически не существует. Поэтому мы обращаемся к молодёжи. Мы говорим вам: живите, работайте в Башкортостане. Если даже уедете учиться в другие вузы, в другие регионы или государства, то самое главное – возвращайтесь обратно. Надеюсь, вы здесь найдёте представление, как развивается наш Башкортостан и примете для себя решение. Я приветствую представленные здесь предприятия, организации, компании, которые сегодня вышли сюда. Надеюсь, что вам это тоже будет полезно. Если говорить глобально, то наша страна, наша республика вступает в эпоху борьбы за трудовые ресурсы. Это самая сложная задача сейчас. Предприятия развиваются, рабочие места появляются, есть хорошие зарплаты, но не хватает трудовых ресурсов. Именно это будет нашей главной борьбой и конкуренцией – борьба за трудовые ресурсы.

Радий Хабиров, Глава Башкирии