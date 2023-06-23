В Уфе скончалась пассажирка машины, которая врезалась в дом

Стало известно, что в Уфе погибли 19-летняя девушка, которая пострадала в ДТП. Машина, в которой находилась уфимка, врезалась в дом.

Инцидент зафиксировали 5 июня. На улице 8 Марта 33-летния мужчина на «Рено Дастер» не справился с управлением и наехал на бордюр. Машина врезалась в дом и перевернулась. В автомобиле находились три пассажирки 19, 20 и 24 лет. Они оказались зажаты в салоне. Их освободили спасатели и госпитализировали.