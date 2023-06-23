В Башкирии появится единый стандарт поддержки участников СВО

В Башкирии в ближайшее время разработают единый стандарт поддержки участников специальной военной операции. Такое предложение сегодня было озвучено в ходе в ходе конференции "Вместе сильнее" реготделения партии "Единая Россия".
С такой своевременной инициативой выступил председатель БРОО инвалидов боевых действий Альфит Нигаматьянов. Стандарт поддержки участников спецоперации будет включать себя целый комплекс мер: социальная адаптация, обязательная медицинская и психологическая помощь. В случае потери работы бойцов будут переобучать и трудоустраивать на новое рабочее место.
Также в республике на базе регионального филиала фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» будет создана Служба координаторов (проводников), которая организована в формате «единого окна». Ожидается, что здесь военнослужащие и их близкие смогут получить все необходимые услуги и решить различные вопросы.