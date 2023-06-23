В Башкирии появится единый стандарт поддержки участников СВО

Также в республике на базе регионального филиала фонда поддержки ветеранов СВО «Защитники Отечества» будет создана Служба координаторов (проводников), которая организована в формате «единого окна». Ожидается, что здесь военнослужащие и их близкие смогут получить все необходимые услуги и решить различные вопросы.