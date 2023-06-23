Врачи Башкирии спасли пациента, у которого наступила клиническая смерть

В Салавате в конце мая врачи спасли жизнь пациента, у которого наступила клиническая смерть.
В медицинское учреждение поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли за грудиной. При транспортировке пациента его состояние резко ухудшилось – наступила клиническая смерть. Была проведена сердечно-легочная реанимация. Пациента экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Уже в больнице врачи установили диагноз: острый инфаркт миокарда нижней стенки, острая сердечная недостаточность.
Благодаря чёткой, согласованной работе служб, отработанной маршрутизации пациентов и, конечно же, своевременному обращению, 14 июня пациент был выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдением кардиолога по месту жительства.