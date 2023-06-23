Врачи Башкирии спасли пациента, у которого наступила клиническая смерть

В Салавате в конце мая врачи спасли жизнь пациента, у которого наступила клиническая смерть.

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В медицинское учреждение поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли за грудиной. При транспортировке пациента его состояние резко ухудшилось – наступила клиническая смерть. Была проведена сердечно-легочная реанимация. Пациента экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Уже в больнице врачи установили диагноз: острый инфаркт миокарда нижней стенки, острая сердечная недостаточность.

После согласования со специалистами пациент был переведен в городскую больницу в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Дежурная бригада провела в экстренном порядке транслюминальную баллонную ангиопластику (малоинвазивная процедура, необходимая для восстановления просвета сосудов) со стентированием правой коронарной артерии. Восстановили кровоток в инфаркт связанной артерии. Далее лечение проводилось в условиях реанимационного отделения, послеоперационный период проходил без осложнений, после стабилизации состояния пациент переведён в кардиологическое отделение.

пресс-служба больницы г. Салават 

Благодаря чёткой, согласованной работе служб, отработанной маршрутизации пациентов и, конечно же, своевременному обращению, 14 июня пациент был выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдением кардиолога по месту жительства.

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