Врачи Башкирии спасли пациента, у которого наступила клиническая смерть

После согласования со специалистами пациент был переведен в городскую больницу в отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Дежурная бригада провела в экстренном порядке транслюминальную баллонную ангиопластику (малоинвазивная процедура, необходимая для восстановления просвета сосудов) со стентированием правой коронарной артерии. Восстановили кровоток в инфаркт связанной артерии. Далее лечение проводилось в условиях реанимационного отделения, послеоперационный период проходил без осложнений, после стабилизации состояния пациент переведён в кардиологическое отделение.

пресс-служба больницы г. Салават