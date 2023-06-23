Радий Хабиров принял участие в ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей»

Работа за миллион. Вакансию с такой зарплатой предложили сегодня в Уфе. В столице республики проходит Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа в России. Время возможностей». Всего же на федеральном этапе профессионального фестиваля представлено более 970 работодателей Башкортостана. Что они предлагали сегодня на ярмарке и кто готов заплатить за труд сумму с шестью нулями?

На таких тренажерах студенты Уфимского машиностроительного колледжа закрепляют теорию. Почти 70 процентов от времени учебы занимают практические занятия, и проходят они в производственно-учебном центре Ростеха. Так по целевому набору готовит для себя будущих специалистов ОДК-УМПО.

О том, как градообразующие предприятия работают над подбором персонала, рассказали и руководителю республики. Радий Хабиров принял участие в открытии первой Всероссийской ярмарки трудоустройства в Уфе и пообщался с её участниками.

Сегодня на этой площадке много молодёжи. Ребятам, которые завершают учёбу, предстоит сделать один из главных выборов в своей жизни. Башкортостан – это регион, где можно достойно жить и трудиться в самых разных сферах. Если говорить о рынке труда, мы достигли рекордно низкого уровня безработицы. Поэтому обращаюсь прежде всего к молодым специалистам – желаю сегодня побольше узнать о нашей республике и принять правильное решение о трудоустройстве.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в ярмарке трудоустройства «Работа в России. Время возможностей»

Сейчас наша страна, как и республика, вступает в эпоху борьбы за трудовые ресурсы, отметил глава Башкортостана. Предприятия развиваются, появляются рабочие места, но не хватает рук. Задача по привлечению новых специалистов в условиях жесткой конкуренции усложняется. В связи с этим в республике даже разработан проект «Работать дома», призванный остановить отток населения.

Ярмарка трудоустройства в «Уфа-Арене» поделена на восемь зон. Здесь можно было подобрать подходящую вакансию, посетить блок деловой коммуникации, а также ознакомиться с профориентационным направлением. Радий Хабиров пообщался с руководителями ряда колледжей, молодежью, а также представителями предприятий. Поинтересовался глава республики и условиями, которые предлагают работодатели. А это та самая компания, которая готова платить своему новоиспеченному сотруднику 1 млн рублей в месяц.

Как субъекты малого и среднего бизнеса, так и крупные госкорпорации предлагали для соискателей свободные рабочие места. В рамках федерального этапа ярмарки около одной тысячи работодателей республики представили свыше 13 тысяч вакансий.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проводится в этом году впервые. Региональный этап профессионального фестиваля посетили более 20 тысяч жителей республики, 362 человека было трудоустроено. Федеральный этап обещает стать еще более масштабным.

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