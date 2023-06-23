Из Уфы проводили на боевое слаживание последние подразделения полка «Башкортостан»

Республика завершила комплектование мотострелкового полка «Башкортостан». Сегодня с Советской площади Уфы на боевое слаживание отправились последние подразделения – три именные роты.

Формирования будут носить имена героев Великой Отечественной войны – штурмовика Гази Загитова, партизанского командира Вафы Ахмадуллина и снайпера Ахата Ахметьянова. В торжественной церемонии принял участие Радий Хабиров. Руководитель региона поблагодарил парней за мужественное и ответственное решение – присоединиться к защитникам Родины. Республика, по его словам, будет поддерживать участников СВО, их родных и близких. Для этого имеются все необходимые ресурсы.

Сегодня на боевое слаживание отправляются добровольцы штурмовой роты, снайперской роты и разведроты. Тем самым, формирование основных подразделений Башкирского добровольческого полка завершается. От имени всей республики хочу поблагодарить вас за мужественный и ответственный поступок. Сегодня мы хотим вам сказать, что уверены, вы с достоинством выполните свой воинский долг. И самое главное – вернётесь домой живыми, невредимыми и все вместе. А мы вас на этой же площади встретим, всех обнимем и будем вами гордиться. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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