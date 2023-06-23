Из Уфы проводили на боевое слаживание последние подразделения полка «Башкортостан»

Республика завершила комплектование мотострелкового полка «Башкортостан». Сегодня с Советской площади Уфы на боевое слаживание отправились последние подразделения – три именные роты.
Формирования будут носить имена героев Великой Отечественной войны – штурмовика Гази Загитова, партизанского командира Вафы Ахмадуллина и снайпера Ахата Ахметьянова. В торжественной церемонии принял участие Радий Хабиров. Руководитель региона поблагодарил парней за мужественное и ответственное решение – присоединиться к защитникам Родины. Республика, по его словам, будет поддерживать участников СВО, их родных и близких. Для этого имеются все необходимые ресурсы.