Из Уфы проводили на боевое слаживание последние подразделения полка «Башкортостан»

Сегодня на боевое слаживание отправляются добровольцы штурмовой роты, снайперской роты и разведроты. Тем самым, формирование основных подразделений Башкирского добровольческого полка завершается. От имени всей республики хочу поблагодарить вас за мужественный и ответственный поступок. Сегодня мы хотим вам сказать, что уверены, вы с достоинством выполните свой воинский долг. И самое главное – вернётесь домой живыми, невредимыми и все вместе. А мы вас на этой же площади встретим, всех обнимем и будем вами гордиться. Работайте, братья!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан