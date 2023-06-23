В Уфе спасли двухлетнего малыша, который отравился лекарством

Врачи городской детской клинической больницы №17 в Уфе пришли на помощь двухлетнему малышу.

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Оставшись без присмотра родителей, ребёнок по неосторожности съел антиаритмический лекарственный препарат. Малыш почувствовал недомогание и был экстренно госпитализирован.

Ребёнок попал в больницу в критическом состоянии – сердечный ритм пациента был нарушен. Токсическое действие препарата могло привести к остановке сердечной деятельности.

Благодаря своевременной и высококвалифицированной помощи реаниматологов, ребенка удалось стабилизировать. На следующие сутки маленький пациент был переведен в профильное отделение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

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