В Уфе спасли двухлетнего малыша, который отравился лекарством

Врачи городской детской клинической больницы №17 в Уфе пришли на помощь двухлетнему малышу.
Оставшись без присмотра родителей, ребёнок по неосторожности съел антиаритмический лекарственный препарат. Малыш почувствовал недомогание и был экстренно госпитализирован.
Ребёнок попал в больницу в критическом состоянии – сердечный ритм пациента был нарушен. Токсическое действие препарата могло привести к остановке сердечной деятельности.
Благодаря своевременной и высококвалифицированной помощи реаниматологов, ребенка удалось стабилизировать. На следующие сутки маленький пациент был переведен в профильное отделение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.