В загородных лагерях Башкирии начали заселять школьников в модульные корпуса

Современные корпуса в загородных лагерях открыли свои двери. Быстровозводимые конструкции на 49 мест построены по проекту Министерства просвещения России и Совета Федерации. Они открылись в трех детских лагерях и в парке «Патриот» в Чишминском районе.

Главное – не забыть о предохранителе. И тогда рекорд обеспечен. Эти ребята за 10 секунд успевают разобрать автомат, и собрать его – за 20. Занятия проходят по расписанию. После юнармейцы направляются в тир.

Сейчас в парке «Патриот» юные гвардейцы готовятся к региональным военно-патриотическим сборам. Их заселили в новый модульный корпус. Они живут в кубриках – по четыре человека в каждом. Есть помещения для сушки, стирки-глажки, учебный класс, санузел на каждую комнату и даже специально оборудованный кубрик для детей с ОВЗ. Хотя условия приближены к армейским и отношения – на основе устава, в комнатах не как в казармах. Они напоминают гостиничные номера. Здесь проживают 20 ребят со всей Башкирии и тренируются ежедневно. Юные гвардейцы представят республику в Пензе, где будут соревноваться ученики из регионов ПФО.

Два новых модульных корпуса с современными условиями построили по федеральной программе. Заезды начались в конце мая. В каждом из них могут проживать 50 человек. Осенью смены здесь не закончатся.