В Башкирии у пациентки обнаружили гигантскую опухоль

В Стерлитамаке в больнице №1 врачи помогли пациентке с огромной опухолью. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Ильшат Яппаров.

Фото №1 - В Башкирии у пациентки обнаружили гигантскую опухоль

Женщина обратилась с жалобами на увеличение в объёме живота. Образование было обнаружено в брюшной полости. Врачи диагностировали опухоль малого таза, которая, предположительно, исходила из яичников. Образование было успешно удалено.

Опухоль направили на гистологическое исследование, после которой будет известно о дальнейшей тактике ведения пациентки. Женщина чувствует себя удовлетворительно.

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