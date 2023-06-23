В Башкирии у пациентки обнаружили гигантскую опухоль

В Стерлитамаке в больнице №1 врачи помогли пациентке с огромной опухолью. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Ильшат Яппаров.

Женщина обратилась с жалобами на увеличение в объёме живота. Образование было обнаружено в брюшной полости. Врачи диагностировали опухоль малого таза, которая, предположительно, исходила из яичников. Образование было успешно удалено.