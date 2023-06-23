Из Уфы на боевое слаживание отправились три роты мотострелкового полка «Башкортостан»

Республика завершила комплектование мотострелкового полка «Башкортостан». Сегодня с Советской площади Уфы на боевое слаживание отправились последние подразделения – три именные роты. Они будут носить имена героев Великой Отечественной – штурмовика Гази Загитова, партизанского командира Вафы Ахмадуллина и снайпера Ахата Ахметьянова. В торжественной церемонии принял участие Радий Хабиров. Он поблагодарил парней за мужественное и ответственное решение – присоединиться к защитникам Родины.
Все последние недели Советская площадь была отправной точкой для сотен солдат в составе новых подразделений. И вот финальный штрих. Три оставшиеся роты, которые завершают формирование башкирского мотострелкового полка. Здесь собрали штурмовиков, снайперов и разведчиков.
У многих из этих бойцов еще нет позывных. А подписанный контракт – первый в жизни. Зато у каждого есть свои причины, во многом схожие, которые и побудили их вступить в ряды добровольцев. В церемонии приняли участие почти 250 бойцов со всех районов и городов республики. На проводах были родственники, многие из которых поддержали непростой выбор своих близких.
Каждое подразделение названо в честь героя Великой Отечественной. Штурмовики будут ходить под знаменем Гази Загитова, который одним из первых водрузил красный флаг Победы над Рейхстагом в Берлине. Снайперская рота носит имя Ахата Ахметьянова, уничтожившего из своей винтовки более полутысячи фашистов. Ну а подразделение разведчиков – имя прославленного партизанского командира Вафы Ахмадеева. На церемонии присутствовал его сын.
После торжественной церемонии военнослужащим и их родственникам традиционно дали 10 минут на прощание, после чего все бойцы разошлись по автобусам, которые доставят их к месту боевого слаживания.
После того, как все подразделения будут в сборе, предстоит еще одна церемония. На следующей неделе глава республики пообещал посетить воинскую часть, где расположен башкирский мотострелковый полк, и вручить формированию знамя.