Из Уфы на боевое слаживание отправились три роты мотострелкового полка «Башкортостан»

Республика завершила комплектование мотострелкового полка «Башкортостан». Сегодня с Советской площади Уфы на боевое слаживание отправились последние подразделения – три именные роты. Они будут носить имена героев Великой Отечественной – штурмовика Гази Загитова, партизанского командира Вафы Ахмадуллина и снайпера Ахата Ахметьянова. В торжественной церемонии принял участие Радий Хабиров. Он поблагодарил парней за мужественное и ответственное решение – присоединиться к защитникам Родины.

Все последние недели Советская площадь была отправной точкой для сотен солдат в составе новых подразделений. И вот финальный штрих. Три оставшиеся роты, которые завершают формирование башкирского мотострелкового полка. Здесь собрали штурмовиков, снайперов и разведчиков.

Ваше решение очень важно, потому что тысячи наших парней уже воюют, проявляют мужество и героизм. Сегодня от имени республики мы благодарим ваших родных и близких. Хочу сказать, что республика поддерживала, поддерживает и будет поддерживать вас и ваши семьи. Уверен, что вы с достоинством выполните свой воинский долг. И самое главное – вернётесь домой живыми и невредимыми. А мы вас на этой же площади встретим, обнимем и будем вами гордиться. Работайте, братья! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У многих из этих бойцов еще нет позывных. А подписанный контракт – первый в жизни. Зато у каждого есть свои причины, во многом схожие, которые и побудили их вступить в ряды добровольцев. В церемонии приняли участие почти 250 бойцов со всех районов и городов республики. На проводах были родственники, многие из которых поддержали непростой выбор своих близких.

Каждое подразделение названо в честь героя Великой Отечественной. Штурмовики будут ходить под знаменем Гази Загитова, который одним из первых водрузил красный флаг Победы над Рейхстагом в Берлине. Снайперская рота носит имя Ахата Ахметьянова, уничтожившего из своей винтовки более полутысячи фашистов. Ну а подразделение разведчиков – имя прославленного партизанского командира Вафы Ахмадеева. На церемонии присутствовал его сын.

После торжественной церемонии военнослужащим и их родственникам традиционно дали 10 минут на прощание, после чего все бойцы разошлись по автобусам, которые доставят их к месту боевого слаживания.

Мы завершили формирование полка, но ведь идет еще работа по контракту. Есть еще заявления добровольцев, поэтому сейчас будем думать, как нам дальше действовать. Набор контрактников будет продолжен. Это идет в рамках поручения президента. А по добровольцам посмотрим. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан