Радий Хабиров поделился впечатлениями о фильме «Башкортостан. Хроники. СВО»

Показ прошел с участием приглашенных гостей в студии телеканала. Среди них – представители разных сфер и областей, в том числе и военнослужащие, которые были на передовой, а также их родственники, которые следили за происходящим в зоне СВО посредством выпусков новостей. И вот сегодня своими впечатлениями о фильме поделился Глава Башкортостана.