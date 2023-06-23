Радий Хабиров поделился впечатлениями о фильме «Башкортостан. Хроники. СВО»

На телеканале БСТ завершился премьерный показ фильма «Башкортостан. Хроники. СВО». Документальная лента о сильных и смелых людях республики и о сложностях, которые достойно преодолевает общество. В основу легли кадры, которые на протяжении почти полутора лет транслировали региональные СМИ.
Показ прошел с участием приглашенных гостей в студии телеканала. Среди них – представители разных сфер и областей, в том числе и военнослужащие, которые были на передовой, а также их родственники, которые следили за происходящим в зоне СВО посредством выпусков новостей. И вот сегодня своими впечатлениями о фильме поделился Глава Башкортостана.