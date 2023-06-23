Радий Хабиров поделился впечатлениями о фильме «Башкортостан. Хроники. СВО»

На телеканале БСТ завершился премьерный показ фильма «Башкортостан. Хроники. СВО». Документальная лента о сильных и смелых людях республики и о сложностях, которые достойно преодолевает общество. В основу легли кадры, которые на протяжении почти полутора лет транслировали региональные СМИ.

Показ прошел с участием приглашенных гостей в студии телеканала. Среди них – представители разных сфер и областей, в том числе и военнослужащие, которые были на передовой, а также их родственники, которые следили за происходящим в зоне СВО посредством выпусков новостей. И вот сегодня своими впечатлениями о фильме поделился Глава Башкортостана.

Это продолжение цикла фильмов «Башкортостан. Хроники», ранее была лента про ковид, этот фильм станет продолжением. Этот цикл станет антологией нашей жизни, нашей истории. Потомки смогут посмотреть, как мы прошли этот период жизни. Фильм достоверный, потому что использованы документальные материалы. Предлагаю коллектив авторов представить к государственной премии, потому что это серьезная история и фильм очень правильный – про сплочение республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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