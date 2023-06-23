Глава Башкирии поздравил медработников с профессиональным праздником

Радий Хабиров вручил награды медицинским работникам. Глава Башкортостана поздравил медиков с профессиональным праздником, а также передал ключи от новых автомобилей, которые заступят на службу в районные и городские больницы.

Многие из её пациентов еще не выговаривают букву «р», так что произнести «Аниса Раифовна» под силу не всем. Запоминают фамилию и то, почему она навсегда отпечатается в их сердце. Врач Засова – кардиолог. И вот почти полвека она спасает детей, вовремя выявляя болезнь, чтобы потом передать пациентов в руки кардиохирургов.

Их редко можно увидеть без белых халатов. Вот и сегодня они с ними, правда, униформа лежит на спинках кресел с именами тех, кого чествуют. Радий Хабиров вручил награды и звания медицинским работникам, что лечат и спасают жизни, не редко рискуя своими.

В этот непростой период вы обеспечиваете очень важные показатели развития. Впервые средняя продолжительность жизни в Башкортостане превысила 73 года. Это больше среднероссийского уровня. По тяжёлым заболеваниям, например, сердечно-сосудистым, смертность тоже уменьшилась. Удалось снизить и младенческую смертность. Всё это – ваши заслуги. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Заслуга врачей, санитаров, медсестёр, фельдшеров, провизоров, которые главной наградой своей работы видят не звания и медали. И последние несколько лет медиков словно проверяют на прочность.

Они прошли чрезвычайно сложные испытания, нагрузка была огромная. Конечно, они большие молодцы и мы не перестаем говорить им спасибо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За стенами концертного зала «Башкортостан» еще одно вручение, но уже больницам. Какой праздник без подарка? Глава республики передал ключи от 56 новых автомобилей «Нива Трэвэл». Машины повышенной проходимости.