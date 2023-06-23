Глава Башкирии поздравил медработников с профессиональным праздником

Радий Хабиров вручил награды медицинским работникам. Глава Башкортостана поздравил медиков с профессиональным праздником, а также передал ключи от новых автомобилей, которые заступят на службу в районные и городские больницы.
Многие из её пациентов еще не выговаривают букву «р», так что произнести «Аниса Раифовна» под силу не всем. Запоминают фамилию и то, почему она навсегда отпечатается в их сердце. Врач Засова – кардиолог. И вот почти полвека она спасает детей, вовремя выявляя болезнь, чтобы потом передать пациентов в руки кардиохирургов.
Их редко можно увидеть без белых халатов. Вот и сегодня они с ними, правда, униформа лежит на спинках кресел с именами тех, кого чествуют. Радий Хабиров вручил награды и звания медицинским работникам, что лечат и спасают жизни, не редко рискуя своими.
Заслуга врачей, санитаров, медсестёр, фельдшеров, провизоров, которые главной наградой своей работы видят не звания и медали. И последние несколько лет медиков словно проверяют на прочность.
За стенами концертного зала «Башкортостан» еще одно вручение, но уже больницам. Какой праздник без подарка? Глава республики передал ключи от 56 новых автомобилей «Нива Трэвэл». Машины повышенной проходимости.
Оснащение больниц играет большую роль, но всё же главное – это люди. Техника, бывает, ломается, а вот их не сломить. На свою работу они смотрят не как на профессию, а как на призвание. А призванию посвящают жизнь.