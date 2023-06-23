В Уфе медикам вручили государственные награды

Торжественная церемония прошла в греческом зале Башкирского театра оперы и балета. Привычные белые халаты медработники сменили на одежду, соответствующую праздничному дресс-коду.

Сделать это им удается не так часто. Работа требует полной самоотдачи. Награды и звания заслуженных врачам и медсёстрам вручил руководитель администрации главы республики Максим Забелин. Также медиков поблагодарила и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. В проекте участвовало и много врачей, которые ездили по районам и оказывали помощь жительницам республики.

Это наши заслуженные врачи, посвятившие многие годы своей жизни этой профессии, которая спасает людей. Здоровье – это самое важное. Очень приятно быть здесь, потому что с медициной меня связывает не только моя профессия, мы с коллегами постоянно на связи.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан
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