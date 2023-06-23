В Уфе медикам вручили государственные награды

Это наши заслуженные врачи, посвятившие многие годы своей жизни этой профессии, которая спасает людей. Здоровье – это самое важное. Очень приятно быть здесь, потому что с медициной меня связывает не только моя профессия, мы с коллегами постоянно на связи.

Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан