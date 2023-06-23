В Уфе медикам вручили государственные награды

Торжественная церемония прошла в греческом зале Башкирского театра оперы и балета. Привычные белые халаты медработники сменили на одежду, соответствующую праздничному дресс-коду.
Сделать это им удается не так часто. Работа требует полной самоотдачи. Награды и звания заслуженных врачам и медсёстрам вручил руководитель администрации главы республики Максим Забелин. Также медиков поблагодарила и председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова. В проекте участвовало и много врачей, которые ездили по районам и оказывали помощь жительницам республики.