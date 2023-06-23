Золотой стандарт поддержки участников СВО, новый образ депутата и увеличение эффективности башкирских проектов. В Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Перед началом пленарного заседания были организованы несколько секций. Участники обсудили план работы с секретарём регионального отделения. Также в столицу республики приехал руководитель Приволжского межрегионального координационного совета.
Очередной мяч летит в ящик на холодильнике с башкирскими продуктами – так собравшиеся голосуют, что беспокоит людей больше: экономическая или политическая сторона жизни. Интерактив для того, чтобы понять, где усилить работу. Так, например, обсудили поддержку участников и семей СВО. Был предложен ряд льгот. Их хотят объединить в единый стандарт и списком предоставлять тем, кто возвращается из зоны спецоперации. Также в Башкортостане есть предприниматели, которые помогают лично, предоставляют скидки.
Мозговой штурм развернулся и при обсуждении башкирских проектов. Необходимо пересмотреть эффективность каждой существующей программы. Так, например, «Атайсал» должен приносить пользу более масштабно. По-иному взглянуть предлагают и на образ депутата. Ориентация – на современные вызовы в новой реальности.
Работу башкортостанского отделения партии оценил руководитель Приволжского межрегионального совета. Роман Любарский привёл статистику за последние три года: построены медицинские объекты, реализованы социальные программы.
Собравшиеся встретились на закрытом совещании с секретарём регионального отделения партии. Обсудили планы дальнейшей работы. «Единая Россия» в очередной раз собирается отстоять свои позиции. При этом секретарь партии отмечает: в нынешних условиях акценты смещаются – важна не гонка за лидерство, а стремление к единой цели.
После конференции регионального отделения партии утверждён список тех, чьи фамилии попадут в бюллетени. По словам Радия Хабирова, проведена огромная работа – не должно быть так называемого байства, чтобы власть не говорила с людьми высокомерно, а наоборот – мерила их высоко.