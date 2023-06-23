В Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

Золотой стандарт поддержки участников СВО, новый образ депутата и увеличение эффективности башкирских проектов. В Уфе прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Перед началом пленарного заседания были организованы несколько секций. Участники обсудили план работы с секретарём регионального отделения. Также в столицу республики приехал руководитель Приволжского межрегионального координационного совета.

Очередной мяч летит в ящик на холодильнике с башкирскими продуктами – так собравшиеся голосуют, что беспокоит людей больше: экономическая или политическая сторона жизни. Интерактив для того, чтобы понять, где усилить работу. Так, например, обсудили поддержку участников и семей СВО. Был предложен ряд льгот. Их хотят объединить в единый стандарт и списком предоставлять тем, кто возвращается из зоны спецоперации. Также в Башкортостане есть предприниматели, которые помогают лично, предоставляют скидки.

Мозговой штурм развернулся и при обсуждении башкирских проектов. Необходимо пересмотреть эффективность каждой существующей программы. Так, например, «Атайсал» должен приносить пользу более масштабно. По-иному взглянуть предлагают и на образ депутата. Ориентация – на современные вызовы в новой реальности.

Работу башкортостанского отделения партии оценил руководитель Приволжского межрегионального совета. Роман Любарский привёл статистику за последние три года: построены медицинские объекты, реализованы социальные программы.

Собравшиеся встретились на закрытом совещании с секретарём регионального отделения партии. Обсудили планы дальнейшей работы. «Единая Россия» в очередной раз собирается отстоять свои позиции. При этом секретарь партии отмечает: в нынешних условиях акценты смещаются – важна не гонка за лидерство, а стремление к единой цели.

С гордостью мы можем сказать, что ведущую роль в этом играет наша страна. И мы, россияне – прямые участники этих исторических событий. Наше общество сегодня сплотилось вокруг справедливых целей – жить в свободном, независимом, сильном государстве. Беречь историческую правду и память. Отстаивать наше право на мирную жизнь. Меняется вся система общественно-политических отношений. «Единая Россия» сегодня – в авангарде этих изменений. За последние годы партия показала себя верным союзником государства, стала, по сути, системообразующим ядром его политической системы. В республике это более 100 тысяч активных членов партии. Радий Хабиров, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»