В ЦИК Башкирии прошел семинар-совещание с представителями региональных отделений партий

Обучение для партий и кандидатов. В Уфе прошёл семинар-совещание, на котором разобрали законодательные основы участия в предстоящем голосовании. Напомним, выборы депутатов Госсобрания республики и представительных органов местного самоуправления состоятся 10 сентября.
В Башкортостане 55 округов: 54 муниципальных района и Межгорье. Выдвижение возможно по всем. Члены избирательной комиссии рассказали о новациях на предстоящих выборах. Так, например, презентовали программный продукт, призванный облегчить оформление документов при выдвижении и регистрации кандидатов.
На данный момент партийные мероприятия по выдвижению своих кандидатов начали три организации. Соответствующие уведомления поступили в республиканский ЦИК. Этап приёма заявок стартовал накануне, 22 июня, он продлится месяц – до 23 июля. Кандидаты и партии следуют главным существующим идеалам – благополучие разных слоёв населения, экологичность.