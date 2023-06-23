В ЦИК Башкирии прошел семинар-совещание с представителями региональных отделений партий

Обучение для партий и кандидатов. В Уфе прошёл семинар-совещание, на котором разобрали законодательные основы участия в предстоящем голосовании. Напомним, выборы депутатов Госсобрания республики и представительных органов местного самоуправления состоятся 10 сентября.

В Башкортостане 55 округов: 54 муниципальных района и Межгорье. Выдвижение возможно по всем. Члены избирательной комиссии рассказали о новациях на предстоящих выборах. Так, например, презентовали программный продукт, призванный облегчить оформление документов при выдвижении и регистрации кандидатов.