В Нацмузее Башкирии открылась уникальная выставка художественных промыслов

В Национальном музее республики открылась уникальная выставка, посвященная юбилею одного из наиболее крупных предприятий художественных промыслов в стране. В этом году ему исполняется 60 лет.

На выставке представлены изделия из дерева, расписанные вручную, лаковая миниатюрная живопись, посуда, сундуки, национальные костюмы, изделия ковроткачества, вышивки и роспись по ткани. Всё тонкой ручной работы. Отличительная особенность – вещи орнаментированы в башкирском стиле, с традициями богатого растительного узора.