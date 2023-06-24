В Башкирии женщина отправилась за ягодами и пропала

В Янаульском районе без вести пропала жительница села Барабановка. Об этом сообщили в Госкомитете по ЧС.
Женщина отправилась за ягодами, но обратно домой так и не вернулась. Родственники сельчанки обратились за помощью к спасателям. К счастью, заблудившейся женщине помогли местные жители.
Спасатели напомнили о правилах безопасности при «тихой охоте»:
— Не рекомендовано ходить за грибами и ягодами в одиночку, обязательно сообщите родным и близким о своих планах и маршруте. Возьмите с собой спички, фонарь, небольшой запас продуктов, заряженный телефон.
— Надевать нужно яркую одежду. Если человек потерялся, его будет легче найти.
— Запоминайте путь, обращайте внимание на сваленные деревья, пни, просеки, ручьи, которые помогут ориентироваться на местности.
— Если вы заблудились, ориентируйтесь по шуму автомобильной дороги, реки. Любая дорога рано или поздно выведет вас к населенному пункту.
Спасателям можно позвонить с сотового телефона по номеру 112. Найдите открытую для обзора местность (поляна, берег реки) и ждите помощи.