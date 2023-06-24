Ленара Иванова об Уфимском хосписе: «Мировая практика воплотилась и Башкортостане»

Необходимость Уфимского хосписа назревала в Башкортостане уже давно. На встречах Главы республики Радия Хабирова с родителями особенных детей и родителями детей с паллиативным диагнозом часто звучала просьба о создании такого социального учреждения, где будет оказана профессиональная помощь и уход за детьми и взрослыми с тяжелыми диагнозами. Место, где смогли бы сделать жизнь самих детей и их родителей комфортнее, и подарить им радость жизни оставшихся дней. Поддержала инициативу и учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, которую можно назвать «крестной мамой» Уфимского хосписа. В 2019 году она приехала в Уфу и на встрече с руководителем региона детально рассказала о том, почему для республики так важно иметь современный, хорошо оборудованный хоспис, выразила готовность помогать.