Министр здравоохранения Башкирии рассказал о работе Уфимского хосписа

Строили его исключительно на средства благотворителей — это и крупные предприятия, и небольшие организации, частные лица — все те, кто осознавал необходимость этого объекта. Процесс строительства не прекращался с момента старта, несмотря на самые сложные периоды для страны и региона. И вот, Летом этого года Хоспис откроет двери для первых подопечных. Здесь будут принимать исключительно по направлению врача именно тех пациентов, которые особенно нуждаются в уходе и обезболивании.