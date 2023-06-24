Министр здравоохранения Башкирии рассказал о работе Уфимского хосписа

«Хоспису в Уфе быть!», такое решение принял, и, впоследствии, подписал распоряжение, Глава Башкортостана Радий Хабиров. В 2019 году было определено место и вбиты первые сваи — это стало символичным моментом начала строительства Уфимского хосписа.
Строили его исключительно на средства благотворителей — это и крупные предприятия, и небольшие организации, частные лица — все те, кто осознавал необходимость этого объекта. Процесс строительства не прекращался с момента старта, несмотря на самые сложные периоды для страны и региона. И вот, Летом этого года Хоспис откроет двери для первых подопечных. Здесь будут принимать исключительно по направлению врача именно тех пациентов, которые особенно нуждаются в уходе и обезболивании.
Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, как будет работать Уфимский хоспис и как изменится система предоставления палиативной помощи в регионе в целом.