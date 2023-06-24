Организации ветеранов ракетных войск Башкирии поддержала решение Президента России

Комитет ветеранов ракетных войск стратегического назначения всемерно поддерживает обращение верховного главнокомандующего. Любые действия, направленные против нашей армии, — это предательство. Это удар в спину каждому солдату, сержанту и офицеру, которые защищают интересы нашей страны. Мы просим всех, от кого хоть что-то зависит, поддержать обращение нашего президента, поддержать нашу армию, поддержать тех, кто воюет за интересы России.

Анатолий Балтинский, председатель Региональной общественной организации ветеранов «Ракетных войск стратегического назначения»