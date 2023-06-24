Организации ветеранов ракетных войск Башкирии поддержала решение Президента России

Сегодня, 24 июня, Президент России обратился к жителям страны со специальным обращением и сообщил о мятеже в приграничных территориях при участии частной военной компании. Владимир Путин назвал эти действия предательством страны.
Высказывание Президента поддержал Глава Башкирии. Радий Хабиров отметил, что республика будет точно и безукоризненно выполнять любые решения главы государства. Главу республики поддержал Анатолий Балтинский, председатель Региональной общественной организации ветеранов «Ракетных войск стратегического назначения».