Организации ветеранов ракетных войск Башкирии поддержала решение Президента России

Сегодня, 24 июня, Президент России обратился к жителям страны со специальным обращением и сообщил о мятеже в приграничных территориях при участии частной военной компании. Владимир Путин назвал эти действия предательством страны.

Фото №1 - Организации ветеранов ракетных войск Башкирии поддержала решение Президента России

Высказывание Президента поддержал Глава Башкирии. Радий Хабиров отметил, что республика будет точно и безукоризненно выполнять любые решения главы государства. Главу республики поддержал Анатолий Балтинский, председатель Региональной общественной организации ветеранов «Ракетных войск стратегического назначения».

Комитет ветеранов ракетных войск стратегического назначения всемерно поддерживает обращение верховного главнокомандующего. Любые действия, направленные против нашей армии, — это предательство. Это удар в спину каждому солдату, сержанту и офицеру, которые защищают интересы нашей страны. Мы просим всех, от кого хоть что-то зависит, поддержать обращение нашего президента, поддержать нашу армию, поддержать тех, кто воюет за интересы России.

Анатолий Балтинский, председатель Региональной общественной организации ветеранов «Ракетных войск стратегического назначения»
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