«У руководства есть силы, средства и поддержка народа» — Андрей Турчак поддержал Президента России
Сегодня, 24 июня, Президент России сообщил о мятеже на приграничных территориях страны при участии одной из частных военных компаний. Владимир Путин назвал это ударом в спину России и людям, которые борются за будущее страны.
С Президентом согласен секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он уверен, что у руководства страны для борьбы с мятежом есть силы, средства, а главное – поддержка народа.
Президент дал жесткую и однозначную оценку происходящему. Вооруженный мятеж — это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону — судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу невозможно придумать. В 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, ни с заговора мировой закулисы, а с «патриотизма», в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы. Итог всем известен. Уверен, народ России, мы все, повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа.
Андрей Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия»
Глава Башкирии также поддержал высказывание Президента России и заявил, что республика безукоризненно будет выполнять решения Владимира Путина.