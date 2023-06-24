«У руководства есть силы, средства и поддержка народа» — Андрей Турчак поддержал Президента России

Президент дал жесткую и однозначную оценку происходящему. Вооруженный мятеж — это удар в спину всему русскому народу. Это измена Родине. В момент, когда страна ведет войну за свое существование, когда на кону — судьба русского мира, лучшего «подарка» врагу невозможно придумать. В 1917 году развал страны начался не с митингов либералов, ни с заговора мировой закулисы, а с «патриотизма», в размерах которого соревновались и политики, и отдельные генералы. Итог всем известен. Уверен, народ России, мы все, повзрослели и в силах не допустить ошибок прошлого. Этот бунт будет подавлен — для этого у руководства страны есть все силы и средства, политическая воля и поддержка народа.

Андрей Турчак, секретарь генсовета партии «Единая Россия»