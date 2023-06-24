«В Совете Федерации есть полная поддержка Президента» — Валентина Матвиенко

В Совете Федерации – палате регионов – есть полная поддержка Президента – гаранта Конституции – и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации. Сила такой огромной, многонациональной, многоконфессиональной страны в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в нашей исторической нетерпимости к предательству и провокаторству. Президент все сказал. Сказал так, что ни у кого не должно оставаться вопросов и сомнений. Он был предельно откровенен и убедителен.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ