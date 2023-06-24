В Башкирии мужчина избил мужчину из-за нелестных слов о девушке

В Октябрьском местный житель стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Выяснилось, что мужчина нелестно отозвался о девушке горожанина. Это разозлило парня, и он избил обидчика, а после заставил извиниться перед девушкой. Мужчина выполнил требование – соперники разошлись. Однако вскоре пострадавший почувствовал себя плохо. Он обратился в больницу, а после и в полицию.