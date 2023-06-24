Дмитрий Певцов призвал верить Президенту России

24 июня Президент России сообщил о фактах вооруженного мятежа под руководством частной военной компании на приграничных территориях. Владимир Путин назвал дестабилизацию общества предательством и «ударом в спину».

С мнение главы государства согласен Дмитрий Певцов, депутат Государственной Думы. Он призвал не верить фейкам и проверять ложную информацию.

Не поддавайтесь фейкам, ложной информации, верьте только официальным источникам, верьте нашему президенту. Дмитрий Певцов

Поддержку Президенту России высказал и Глава Башкирии. Радий Хабиров добавил, что республика будет точно выполнять решения Владимира Путина.