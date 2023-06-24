Владимир Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения

Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий