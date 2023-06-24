Владимир Путин подписал закон о мерах за нарушение военного положения
Президент
Российской Федерации сегодня подписал закон о мерах за нарушение военного
положения. Об этом стало известно после обращения главы государства к гражданам
страны в связи с вооруженным мятежом частной военной компании.
Любая внутренняя смута —
смертельная угроза для нашей государственности, для нас как нации. Это удар по
России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы
будут жёсткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил
вооружённый мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут
неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий
Напомним,Глава Башкортостана заявил, что республика всегда будет опорным регионом
поддержки Президента. По словам Радия Хабирова, власти региона всегда будут
выполнять любые решения главы государства безукоризненно, точно и жёстко.