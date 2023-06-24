В Уфе стартовал Форум молодежи России и Беларуси

Вместе к новым высотам. В Уфе сегодня стартовал Форум молодёжи России и Беларуси. Он объединил около 500 участников из разных регионов двух стран. В открытии масштабного события участие принял и глава республики.

Представители 35 российских регионов и порядка ста участников из Беларуси. На молодежный форум в Уфу приехали студенты, молодые учёные, члены различных общественных организаций. Перед гостями с приветственным словом выступил глава республики.

Башкортостан стал центром, площадкой, где собрались представители двух братских народов. Конечно, для нас огромная честь принимать этот важный форум. Мы постараемся сделать всё, чтобы вы смогли плодотворно поработать, провели время с комфортом и пообщались друг с другом. Сегодня – День молодёжи Российской Федерации. Кстати, в Беларуси День молодёжи отметят завтра. Поздравляю всех с этим замечательным праздником. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Первые участники форума молодежи прилетели в столицу Башкортостана накануне утром и уже успели немного ознакомиться с городом. Уфа поражает своей красотой, отметили представители белорусской делегации. Также их впечатлили масштабы строительства. Особо отметили гости башкирское гостеприимство.

В рамках форума прошёл международный молодежный телемост Уфа – Брест – Минск, стратегические сессии по вопросам перспектив российско-белорусского молодежного взаимодействия, а также мастер-класс по развитию творческого потенциала.

Около 500 участников из двух стран. Масштабное событие объединило молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Форум был разделен на четыре трека: «Творческая молодежь», «Труд крут», «Я патриот» и «Сельская молодежь».