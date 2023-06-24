В Уфе стартовал Форум молодежи России и Беларуси

Вместе к новым высотам. В Уфе сегодня стартовал Форум молодёжи России и Беларуси. Он объединил около 500 участников из разных регионов двух стран. В открытии масштабного события участие принял и глава республики.
Представители 35 российских регионов и порядка ста участников из Беларуси. На молодежный форум в Уфу приехали студенты, молодые учёные, члены различных общественных организаций. Перед гостями с приветственным словом выступил глава республики.
Первые участники форума молодежи прилетели в столицу Башкортостана накануне утром и уже успели немного ознакомиться с городом. Уфа поражает своей красотой, отметили представители белорусской делегации. Также их впечатлили масштабы строительства. Особо отметили гости башкирское гостеприимство.
В рамках форума прошёл международный молодежный телемост Уфа – Брест – Минск, стратегические сессии по вопросам перспектив российско-белорусского молодежного взаимодействия, а также мастер-класс по развитию творческого потенциала.
Около 500 участников из двух стран. Масштабное событие объединило молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Форум был разделен на четыре трека: «Творческая молодежь», «Труд крут», «Я патриот» и «Сельская молодежь».
У России и Беларуси богатая история, которая связывает две страны. Это касается и совместных молодежных проектов в сфере развития сельских территорий, патриотического туризма, поддержки трудящейся молодежи. Задача этого форума молодежи – выработать новые совместные проекты для продолжения международного диалога.