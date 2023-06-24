В Башкирии на шихане Торатау прошли соревнования среди спасателей

Впервые в республике спасатели преодолели скоростной подъём на гору Торатау. В Башкортостане определили самого быстрого пожарного. Соревнования между спасателями впервые состоялись на горе Торатау. Кто стал лучшим и как проходили состязания?

Подъем в гору – в полной боевой экипировке и дыхательных аппаратах. Вес обмундирования составляет около 30 кг. К тому же у пожарных ограничено и количество кислорода. Пробежать налегке не получится.

На лестнице из 697 ступеней соревнуются 87 человек – представители всех видов пожарной охраны, в том числе и ветераны МЧС. Осилить эту дистанцию может не каждый. Такие соревнования уже проводились в 2019 году. Огнеборцы в полном боевом снаряжении поднимались по лестнице высотного здания. Им тогда пришлось пройти 33 этажа.

На преодоление вертикального рубежа у победителей ушло в среднем пять с лишним минут. Ильгиз Бурханов – спасатель из Межгорья, пришел на 31 одну секунду раньше своего соперника и получил звание лучшего пожарного республики.