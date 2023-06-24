В Уфе прошел чемпионат по автогонкам в дисциплине джимхана

Скорость, драйв и адреналин. В Уфе прошел чемпионат по джимхане. Это вид автогонок, в ходе которых водитель должен как можно быстрее объехать препятствия и прийти к финишу. На трек вышли десятки пилотов, которые соревновались в парных заездах.

В этих гонках важно все: и кто сидит за рулем, и что под капотом. На одной площадке отечественные легковушки соревнуются наравне с иномарками. И порой могут дать фору. На покупку этих «Жигулей» Денис Миннибаев потратил чуть более 25 тысяч рублей. А вот на тюнинг ушло больше полумиллиона.

Здесь у меня установлен восьмиклапанный мотор классических «Жигулей», но с турбиной от «Субару». Мощность – примерно 140-150 л/с. Машина подготовлена под дрифт, для облегчения убрали задние сиденья, потому что пассажиров я не вожу. Здесь установлены спортивные ремни по регламенту, спортивные сиденья, гидроручник, спортивная кулиса, электроусилитель ремня от «Приоры». Стандартный набор юного жигулиста. Денис Миннибаев, участник соревнований

Джимхана – это не что иное, как фигурное вождение. Водитель должен пройти трассу, в заранее установленном порядке объезжая препятствия. У каждого своя техника выполнения маневров: например, замедлиться на повороте или на полном ходу пуститься в управляемый занос. Главное – прийти на финиш первым.

Широкий разброс и среди участников. Есть как профессионалы автоспорта, так и новички. Камиль Хамидуллин – врач одной из республиканских клиник. В гонки пришел три месяца назад. На эти соревнования – прямо со смены.

А вот для банковского работника Алишера Гайсина это далеко не первый чемпионат за последние пять лет. Мужчина уже становился призером республиканских соревнований по кольцевым автогонкам.

Джимхана в Уфе проводится третий год подряд. Направление набирает обороты. Единственное, на что сетуют любители гонок, – отсутствуют профессиональные трассы, на которых можно было развивать этот вид спорта.