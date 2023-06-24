В Башкирии поисковики «Лиза Алерт» нарисовали граффити с правилами безопасного поведения

Уже более 300 заявок в 2023 году поступило в спасательно-поисковый отряд «Лиза Алерт» в Башкортостане. Среди пропавших и дети, и взрослые. Добровольцы обратили внимание на эту проблему с другой стороны. На стенах одного из уфимских подземных переходов нарисовали правила поведения. На рисунках – забавные животные, которые дают детям «безвредные» советы. Более двух недель над проектом трудились волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Волонтеры – не художники, да и рисунки их не для красоты. Они призваны спасти чью-то жизнь. Главный герой – маленький лисенок – дает советы, как вести себя. К примеру, нельзя купаться без взрослых, уходить с незнакомцами и оставлять личные данные в интернете. Над проектом «Стена Лиза Алерт» трудились две недели. Рисовать приходилось поздно вечером и ночью, чтобы не мешать прохожим. Но результат того стоил.

«Лиза Алерт» – волонтерская организация, занимающаяся поиском пропавших без вести. Она появилась в 2010 году, когда сотни неравнодушных приняли участие в поиске четырехлетней девочки. В память о ней и назвали добровольческий отряд. С тех пор он становится все больше. Его пополняют обычные люди без специальных и поисковых навыков, но с огромным добрым сердцем, чтобы в очередной раз можно было сказать: «Найден, жив». Есть такие добровольцы и в Уфе.

Чтобы работы у поисковиков было меньше и решили разукрасить подземный переход. В Башкортостане это первый опыт, но уже образовалась очередь. Более 60 таких объектов хотят реализовать в республике. И эти картины порой полезны не только детям, но и взрослым.