ФК «Уфа» продолжает сборы в Челябинской области

Футбольный клуб «Уфа» продолжает свою работу на учебно-тренировочных сборах в Челябинской области. Наша команда в Аше готовится к старту сезона во Второй лиге, которая в этом году пройдёт в новом формате. О том, как работает команда на сборах c новым главным тренером Сергеем Гуренко, – в нашем сюжете.

Новый главный тренер Сергей Гуренко уже изменил подход к тренировкам. Вместо традиционных бегов на первых сборах наставник уже на четвертый день начал работу с мячами. До прихода в «Уфу» Сергей Витальевич, игравший в Италии, Испании и московском «Локомотиве», ассистировал в нескольких клубах Премьер-лиги, работал в Сербии, Бельгии и Беларуси. Возглавлял минское «Динамо» и «Шахтёр» из Солигорска.

Да, мне Вторая лига мало знакома, даже ФНЛ далёк, но везде играют одни и те же люди с теми же проблемами, игроки РПЛ думают чуть быстрее, а бегают в ФНЛ и Второй лиге больше. У меня задача, чтобы ребята были мотивированные, чтобы мы вернули людей на стадионы, чтобы в Башкирии опять возродился футбол. Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Уфа»

Сейчас у наставника непростая задача. Ведь несколько футболистов из тех, кто приехал в Ашу изначально, команду уже покинули. Сейчас в Уфе совсем немного опытных футболистов, кто прошёл Премьер-лигу или Первую лигу. Но они могут стать костяком новой «Уфы».

Очень интересные тренировки, пятый день сегодня, каждая тренировка с удовольствием. Сама подача очень интересная, ничего не надоедает на сборах, как обычно, тут пока эмоции, всё присутствует. Илья Молтенинов, нападающий ФК «Уфа»

Помимо нескольких молодых футболистов на просмотр приехали воспитанники башкирского футбола и несколько опытных игроков, которые всерьёз смогут усилить команду. Борьба за место в составе будет жесткая, однако в клубе ставят одну задачу – выход в Первую лигу за один сезон. Усилил тренерский штаб Сергея Гуренко ещё один белорусский специалист Евгений Чернухин.

Самое главное, что бросилось в глаза и что является важным, – желание есть. Если его нет, очень сложно добиться чего-то. Огромное желание, самоотдача сумасшедшая, ну и футболисты хорошего уровня и технической обеспеченности. Евгений Чернухин, тренер-аналитик ФК «Уфа»