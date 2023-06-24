ФК «Уфа» продолжает сборы в Челябинской области

Футбольный клуб «Уфа» продолжает свою работу на учебно-тренировочных сборах в Челябинской области. Наша команда в Аше готовится к старту сезона во Второй лиге, которая в этом году пройдёт в новом формате. О том, как работает команда на сборах c новым главным тренером Сергеем Гуренко, – в нашем сюжете.
Новый главный тренер Сергей Гуренко уже изменил подход к тренировкам. Вместо традиционных бегов на первых сборах наставник уже на четвертый день начал работу с мячами. До прихода в «Уфу» Сергей Витальевич, игравший в Италии, Испании и московском «Локомотиве», ассистировал в нескольких клубах Премьер-лиги, работал в Сербии, Бельгии и Беларуси. Возглавлял минское «Динамо» и «Шахтёр» из Солигорска.
Сейчас у наставника непростая задача. Ведь несколько футболистов из тех, кто приехал в Ашу изначально, команду уже покинули. Сейчас в Уфе совсем немного опытных футболистов, кто прошёл Премьер-лигу или Первую лигу. Но они могут стать костяком новой «Уфы».
Помимо нескольких молодых футболистов на просмотр приехали воспитанники башкирского футбола и несколько опытных игроков, которые всерьёз смогут усилить команду. Борьба за место в составе будет жесткая, однако в клубе ставят одну задачу – выход в Первую лигу за один сезон. Усилил тренерский штаб Сергея Гуренко ещё один белорусский специалист Евгений Чернухин.
Сборы в Аше продлятся две недели, после чего команда вернётся в Уфу. Первый матч в буферной зоне второго дивизиона наша команда проведёт 16 июля. В гостях «Уфа» сыграет с «Чайкой». Ну а более подробно об ашинских сборах нашей команды смотрите в понедельник в программе «Пофутболим» на телеканале БСТ, начало в 16:45.