Коллектив ВК «Урал» пополнил блокирующий Егор Якутин

26-летний блокирующий Егор Якутин перешёл в волейбольный клуб «Урал». Соглашение с игроком рассчитано на два года. По ходу карьеры волейболист выступал в молодёжке казанского «Зенита» и «Изумруде», а в суперлиге дебютировал в составе «Газпром-Югры».

Прошлый год Якутин провёл в питерском «Зените». В прошедшем сезоне блокирующий принял участие в 22 играх и набрал 55 очков при 57% в атаке. Также Якутин сделал 20 блоков и заработал 6 очков на подаче. Напомним, ранее «Урал» объявил о подписании контракта со связующим Александром Бутько.