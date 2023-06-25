В Башкирии за ночь в авариях погибли три водителя

В Иглинском районе на Южном обходе села Иглино 34-летний мужчина за рулём «Пежо» допустил опрокидывание автомобиля. В результате водитель скончался от полученных травм. Его 38-летняя пассажирка госпитализирована. Известно, что мужчина водительских прав не имел.