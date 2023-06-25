В Башкирии за ночь в авариях погибли три водителя

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов рассказал о трёх смертельных авариях, которые произошли за одну ночь.
В Иглинском районе на Южном обходе села Иглино 34-летний мужчина за рулём «Пежо» допустил опрокидывание автомобиля. В результате водитель скончался от полученных травм. Его 38-летняя пассажирка госпитализирована. Известно, что мужчина водительских прав не имел.
В Аургазинском районе на 3 км автодороги Кшанны-Болотино 47-летний водитель на ВАЗ-2114 совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Мужчина погиб на месте. Взята кровь на химико-технологическое исследование для определения состояния водителя.
В Мечетлинском районе на 6 км автодороги Алегазово-Бургаджино 48-летний местный житель за рулём «Грейт вол» совершил опрокидывание. Водитель скончался до приезда медиков.
Фото: ГИБДД РБ.