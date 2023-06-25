В Башкирии пропали две туристки

В Белорецком районе без вести пропали две туристки. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС.
24 июня поступило сообщение о том, что при спуске с горы Малиновая заблудились две 25-летние девушки. На их поиски отправились спасатели. К счастью, туристки вышли на связь и сообщили свои координаты. Девушек удалось оперативно найти.
Чтобы избежать неприятностей, специалисты рекомендуют соблюдать ряд несложных правил. Так, перед походом в горы нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой. Не менее важно обязательно зарядить перед походом аккумулятор сотового телефона, взять с собой нож, компас, спички, фонарик. Если в планах провести в лесу длительное время — необходимо захватить запас еды и питья, а также лекарства.