В Башкирии пропали две туристки

Чтобы избежать неприятностей, специалисты рекомендуют соблюдать ряд несложных правил. Так, перед походом в горы нужно сообщить близким о маршруте своего похода и времени возвращения домой. Не менее важно обязательно зарядить перед походом аккумулятор сотового телефона, взять с собой нож, компас, спички, фонарик. Если в планах провести в лесу длительное время — необходимо захватить запас еды и питья, а также лекарства.