Жителей Башкирии предупредили о ненастье

Синоптики Башкирии рассказали жителям и гостям республики о погоде на ближайшие сутки.
26 июня в регионе ожидаются дожди и грозы. Порывы северного ветра могут достигать до 16 м/с. Также сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Температура воздуха ночью составит +6, +11°С, а днём +17, +22°С.
Синоптики напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности. Если порывы ветра застали вас на улице, по возможности следует укрыться в помещении. Категорически не рекомендуется стоять под щитами, навесами и другими неустойчивыми конструкциями.