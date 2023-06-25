Жительница Башкирии из-за ревности едва не зарезала сожителя

В Ишимбае перед судом предстала местная жительница. 60-летнюю женщину обвинили в нападении на сожителя.
2 января этого года женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась с сожителем. Она пообещала, что убьёт мужчину, схватила нож и ударила им в спину возлюбленного. Пострадавшему потребовалась госпитализация.
Женщина признала свою вину. С возлюбленным она помирилась, навещала его в больнице. Мужчина попросил не лишать свободы его сожительницу.
Суд признал женщину виновной в совершении преступлений и назначил наказание в виде 2 лет 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.