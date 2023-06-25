Телемост, стратсессии и мастер-классы: как прошел Форум молодежи России и Беларуси в Уфе

Вместе к новым высотам. В преддверии десятого, юбилейного форума регионов России и Беларуси в Уфе состоялся еще один съезд с участием представителей двух стран, но уже молодёжный. Он объединил около 500 участников, которые делились идеями по созданию совместных проектов. В каких направлениях намерена развивать отношения российско-белорусская молодежь?

Многие из них видят друг друга впервые. Но для сплочения им хватило нескольких минут. Представители студенческих отрядов из разных регионов не только России, но и Беларуси приехали в Уфу на совместный форум молодёжи. Представители белорусской молодёжи, отметили в свою очередь красоту столицы республики. Их впечатлили и масштабы строительства в Уфе. Но больше запало в душу башкирское гостеприимство.

Представители 35 российских регионов и порядка ста участников из Беларуси. На молодежный форум приехали студенты, молодые учёные, члены различных общественных организаций. Гостей приветствовал Глава Башкортостана.

Башкортостан стал центром, площадкой, где собрались представители двух братских народов. Конечно, для нас огромная честь принимать этот важный форум. Мы постараемся сделать всё, чтобы вы смогли плодотворно поработать, провели время с комфортом и пообщались друг с другом. Сегодня – День молодёжи Российской Федерации. Кстати, в Беларуси День молодёжи отметят завтра. Поздравляю всех с этим замечательным праздником. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В рамках форума прошли стратегические сессии о перспективах взаимодействия, международный молодежный телемост Уфа – Брест – Минск, а также мастер-класс по развитию творческого потенциала. Молодежь двух стран участвовала в образовательных программах, работала над современными кейсами, которые в будущем могут стать совместными проектами.

Около 500 участников из двух стран. Масштабное событие объединило молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Форум был разделен на четыре трека: «Творческая молодежь», «Труд крут», «Я патриот» и «Сельская молодежь».