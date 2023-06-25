Телемост, стратсессии и мастер-классы: как прошел Форум молодежи России и Беларуси в Уфе

Вместе к новым высотам. В преддверии десятого, юбилейного форума регионов России и Беларуси в Уфе состоялся еще один съезд с участием представителей двух стран, но уже молодёжный. Он объединил около 500 участников, которые делились идеями по созданию совместных проектов. В каких направлениях намерена развивать отношения российско-белорусская молодежь?
Многие из них видят друг друга впервые. Но для сплочения им хватило нескольких минут. Представители студенческих отрядов из разных регионов не только России, но и Беларуси приехали в Уфу на совместный форум молодёжи. Представители белорусской молодёжи, отметили в свою очередь красоту столицы республики. Их впечатлили и масштабы строительства в Уфе. Но больше запало в душу башкирское гостеприимство.
Представители 35 российских регионов и порядка ста участников из Беларуси. На молодежный форум приехали студенты, молодые учёные, члены различных общественных организаций. Гостей приветствовал Глава Башкортостана.
В рамках форума прошли стратегические сессии о перспективах взаимодействия, международный молодежный телемост Уфа – Брест – Минск, а также мастер-класс по развитию творческого потенциала. Молодежь двух стран участвовала в образовательных программах, работала над современными кейсами, которые в будущем могут стать совместными проектами.
Около 500 участников из двух стран. Масштабное событие объединило молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Форум был разделен на четыре трека: «Творческая молодежь», «Труд крут», «Я патриот» и «Сельская молодежь».
Не только образовательные треки, но и насыщенная культурная программа была подготовлена для участников форума молодежи России и Беларуси. Сегодня для гостей сотрудники учебно-методического центра «Авангард» провели познавательную экскурсию в парке «Патриот». Также молодым людям показали самую большую в стране трассу для «Гонки героев».