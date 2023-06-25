«Вы одно из лучших поколений»: Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем молодежи

Сегодня в Беларуси отмечается День молодежи. А в России этот праздник был вчера. Главной площадкой в республике стала уфимская набережная. Концерт, КВН, мастер-классы. Праздник башкирская молодежь отметила вместе с белорусскими сверстниками. Поздравил с этим днем жителей республики и Глава Башкортостана.

Арслан на вопрос, кем хочет стать, ответил себе лишь в 10 классе, когда услышал о том, что тогда еще в УГАТУ есть ребята, которые собирают гоночный болид. Теперь он сам вдохновляет школьников уже как инженер-конструктор команды «Рэйсинг Тим». Вузы республики на Дне молодежи развернули интерактивные площадки. Здесь же, подумав о будущем, можно было окунуться в прошлое.

А в сердца зрителей концерта хотели попасть гости из Беларуси. Студенты приехали на Форум молодежи России и Беларуси, но решили выступить и на празднике. А уже вечером эстафета перешла Летнему кубку КВН республики. На сцене шутили команды из Башкортостана и Татарстана, выступили специальные гости. Коллектив из белорусского Могилёва «Доктор Хаусс» уже знаком всей России – чемпионы Высшей лиги КВН прошлого года. К выступлению в Уфе готовились, наводили справки.

А уже на закате зал раскачали известные российские коллективы родом из Уфы. Открытая площадка была на руку, зрительный зал рос на глазах. Но вскоре внимание со сцены переключилось на нового гостя. Глава республики поздравил жителей Башкортостана с Днем молодежи и обратился к тем, к кому напрямую относится этот праздник.

Честно скажу: в глазах старших вы – одно из лучших поколений. Вы очень талантливые, очень творческие. Самое главное – вы очень сильные и любите нашу Родину. За это огромное вам спасибо и низкий поклон. Придёт время, и вы замените наше поколение, будете развивать страну, укреплять дружбу. Наша задача – помочь вам, создать условия, а если необходимо – подставить плечо. Уверен, у вас всё получится. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан