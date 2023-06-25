Приемная кампания – 2023 в Башкирии: куда и как поступать

Борьбу за трудовые ресурсы лучше начинать еще со студенческой скамьи. Молодые ученые УУНиТ занимаются разработкой искусственного интеллекта. Эту специальность можно назвать работой будущего. При этом студенты могут осваивать в вузе сразу две профессии – гуманитарную и техническую. А вот определиться с тем, в каком учебном заведении получать специальность, надо уже сейчас – на неделе стартовала приемная кампания. Как подать документы и какое количество вузов одновременно можно выбрать?

Проскочить незамеченным этот перекресток не получится. Скорость, класс автомобиля и даже GPS-координаты высвечиваются на экране монитора в онлайн-режиме. Система, разработанная студентом, пока локально анализирует перекресток улиц Карла Маркса и Свердлова. Ученый использует записанные файлы с камер видеонаблюдения либо подключается в режиме реального времени. Новую разработку студент планирует предложить для внедрения в уже существующую интеллектуальную транспортную систему города.

Серьезные юноши и девушки жонглируют символами, создавая искусственных помощников для разных отраслей. Кибербезопасность, транспорт, машиностроение – компьютерные программы уже способны заменить человека.

Студенты могут параллельно получать сразу две профессии. Например, поступить на филологический факультет и проходить курс по IT-технологиям. Одно из условий – отучиться год до выбора дополнительного направления. В итоге выпускник получает сразу два документа об окончании вуза.

В республике на неделе стартовала приемная кампания. В этом году университеты Башкортостана примут на бюджет почти 15 тысяч человек – на 500 больше, чем в прошлом. Подать документы абитуриенты могут традиционно – через комиссию, сайт вуза, а также при помощи сервиса «Поступи в вуз онлайн».