В военкомате Башкирии отметили увеличение количества желающих поступить на контрактную службу

В военном комиссариате республики отмечают, что за последнее время желающих подписать контракт становится больше. Уже выработался определенный темп. Причем приходят как опытные бойцы, так и новички, некоторые – вместе с родственниками, например, отцы вместе с сыновьями.

Супруг Эльвиры Корниловой на передовой всего два месяца и за это время уже успел отличиться. В качестве фронтовой весточки в республиканский военкомат пришло сразу два благодарственных письма за подписью командира полка. Спасибо военное руководство говорит не только жене рядового Александра, но и главе сельсовета. Конечно, в зону СВО рядовой Александр уходил не ради благодарностей. И так говорят большинство из тех, кто подписывает контракт. Боец с позывным «Темыч» раздумывал полгода, прежде чем принять окончательное решение. По словам мужчины, не мог оставаться в стороне от происходящего.

Причин много, и все главные. У меня дед воевал. Фашизм процветает, его надо давить. Не дай бог сюда к нашим детям придет. позывной «Тёмыч»

А вот Сергей и Илья – отец с сыном. Для главы семейства это первый контракт. Пойти решил вслед за молодым человеком, который уже успел побывать на спецоперации и даже получить ранение. Илье 21 год. Пройдя реабилитацию, он, недолго думая, решил вернуться на передовую. И таких семейных примеров совместной службы по контракту, как говорят в военкомате, сейчас уже немало.

У нас выработался определенный темп, еженедельно мы отправляем в Вооруженные Силы порядка 300-400 человек. Этот темп держится май-июнь. Михаил Блажевич военный комиссар Республики Башкортостан

Подать заявление на контракт могут даже те, у кого нет за плечами срочной службы в армии. Порой новых рекрутов вдохновляют истории бойцов, которые рассказывают о службе на передовой.

Мы все там сроднились, все друг друга знаем, все как большая семья. позывной «Камчатка»

Знаешь, что тебя прикроют, поддержат, помогут. позывной «Интеллигент»

Быть военным всегда было престижно. А сейчас особенно. Власти регулярно принимают новые меры поддержки контрактников. Теперь участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте. Ну а те, кто уже учится на коммерческой основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение. Кроме того, в Башкортостане военнослужащим и членам их семей будут оказывать полную квалифицированную юридическую помощь.

Наша основная задача – правовая помощь ветеранам, участникам СВО и семьям погибших. Это жизненно необходимо. Гуманитарная помощь оказывается на передовой, а по возвращении им нужна правовая поддержка. Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Республики Башкортостан