В военкомате Башкирии отметили увеличение количества желающих поступить на контрактную службу

В военном комиссариате республики отмечают, что за последнее время желающих подписать контракт становится больше. Уже выработался определенный темп. Причем приходят как опытные бойцы, так и новички, некоторые – вместе с родственниками, например, отцы вместе с сыновьями.
Супруг Эльвиры Корниловой на передовой всего два месяца и за это время уже успел отличиться. В качестве фронтовой весточки в республиканский военкомат пришло сразу два благодарственных письма за подписью командира полка. Спасибо военное руководство говорит не только жене рядового Александра, но и главе сельсовета. Конечно, в зону СВО рядовой Александр уходил не ради благодарностей. И так говорят большинство из тех, кто подписывает контракт. Боец с позывным «Темыч» раздумывал полгода, прежде чем принять окончательное решение. По словам мужчины, не мог оставаться в стороне от происходящего.
А вот Сергей и Илья – отец с сыном. Для главы семейства это первый контракт. Пойти решил вслед за молодым человеком, который уже успел побывать на спецоперации и даже получить ранение. Илье 21 год. Пройдя реабилитацию, он, недолго думая, решил вернуться на передовую. И таких семейных примеров совместной службы по контракту, как говорят в военкомате, сейчас уже немало.
Подать заявление на контракт могут даже те, у кого нет за плечами срочной службы в армии. Порой новых рекрутов вдохновляют истории бойцов, которые рассказывают о службе на передовой.
Быть военным всегда было престижно. А сейчас особенно. Власти регулярно принимают новые меры поддержки контрактников. Теперь участники СВО смогут поступать в вузы на бюджет по отдельной квоте. Ну а те, кто уже учится на коммерческой основе, смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение. Кроме того, в Башкортостане военнослужащим и членам их семей будут оказывать полную квалифицированную юридическую помощь.
В районах и городах чиновники на местах уверяют: ни одна просьба от близких контрактников не остается без внимания. Для того, чтобы заключить контракт, достаточно одного дня. После оформления необходимых документов военный может сразу убыть к месту прохождения службы, чтобы бок о бок с земляками защищать интересы страны.