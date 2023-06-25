Журналисты из Башкирии посетили участников СВО из республики на Сватовском направлении

Журналистский десант башкирских СМИ, побывавший на Донбассе, посетил один из полков на Сватовском направлении. Хотя подразделение и формировалось в Пензе, его основу составляют уроженцы Башкортостана.

Добраться до позиций мобилизованных можно только на военной «буханке». Несколько десятков километров бездорожья проезжаем как можно скорее, чтобы не попасть под обстрел на открытой местности. Командир подразделения хоть родом из Пензы, взял себе позывной «Башкир». Говорит, это в благодарность жителям республики, которые оказывают всю необходимую гуманитарную помощь на регулярной основе.

Гуманитарная помощь доходит. С главой республики я лично встречался в декабре прошлого года. На новый год он позвонил, поздравил. У него назначены представители, которые наладили взаимодействие с нами. Очень хороший контакт с мэром Стерлитамака. позывной «Башкир»

Налажена не только логистика доставки гумпомощи на передовую, но и отработка житейских вопросов военнослужащих, связанных с поддержкой их родных дома. Свои просьбы они передают представителям Главы Башкортостана в зоне СВО. На отработку каждого обращения в среднем уходит от 3 до 5 дней.

Система, которая выстроена в республике по поддержке наших военнослужащих, она, на мой взгляд, является образцовой. Поскольку вся вертикаль власти и постоянный личный контроль главы республики Радия Хабирова дают вот такой эффект мгновенной реакции на проблемы военнослужащих. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

С бытом военнослужащих на Сватовском направлении познакомились и журналисты республики. Такой масштабный десант от шести башкирских СМИ прибыл на Донбасс впервые.

Цель нашей поездки – это освещение жизни и показать героизм наших солдат. Мы уже несколько дней работаем, впечатления берут за душу. Ребята встали на защиту нашей Родины. Каждый солдат – это сама история. Вадут Исхаков, председатель Союза журналистов РБ, главный редактор газеты «Башкортостан»

И таких историй здесь действительно много. Вот два родных брата из Стерлитамака. После того, как старшего мобилизовали, младший, 20-летний Хадар, сам пошел в военкомат за повесткой. До этого он всего несколько месяцев назад вернулся из армии. Говорит, что брат с самого детства воспитывал его, был примером. И этот путь к общей победе они тоже должны пройти вместе.

Неожиданно, даже не думал о таком, что кто-то так сделает. А так, в принципе, из семьи только одного призвали. Братское плечо тут помогает. Но и тревога за братишку есть, без этого никуда. Я, допустим, здесь остался, он куда-то поехал. Спокойно не сидится. Благо связь есть, докладывает, что всё нормально. Тогда более-менее становится. Вместе мы на боевые задания не выходим, всё равно опасность есть, чтобы в случае чего обоих сразу не потерять. позывные «Худой» и «Хадар»

Среди военнослужащих есть и те, кто давал присягу верности Родине ещё в Советской армии. Боец с позывным «Хан» – кадровый офицер, сам пришел в военкомат за повесткой. За плечами – боевой опыт во многих горячих точках. На СВО чутье и умения помогли ему неоднократно спасти жизни сослуживцев и вывести их из-под огня без ранений. За проявленное мужество указом главы республики ему вручена медаль Минигали Шаймуратова.

Родина не зря меня готовила, не зря вкладывала деньги в мое образование, обучение. Поэтому в тяжёлое время для Родины остаться в стороне просто невозможно. По углам бегать и прятаться я не привык. Призвали – пошел. позывной «Хан»

Так же думают и все остальные мобилизованные этого полка. Не только воюют за Родину, но и применяют свои гражданские навыки для улучшения быта сослуживцев. Вот, например, боец с позывным «Архитектор» – и сразу понятно, кем он был на гражданке. Сделал чертежи двухместных блиндажей, которые можно соорудить за короткое время, усовершенствовал крепления снарядов для беспилотников.

Укреп на два человека, у тебя уже через полтора часа есть четкая геометрия. Пространство остаётся лишь закрыть мешками, замаскировать. А обычные если делать в лесу, это ты пока срубишь деревья, может уже прилететь. позывной «Архитектор»

Эти самые прилеты корректируют с беспилотников, поэтому чтобы эффективно бороться с дронами, мобилизованные своими силами собрали зенитное орудие из шести автоматов Калашникова.

Стреляют они поочередно, чтобы не было слишком громко. А так это противодронная вещь. Парни сами собрали. Вот есть прицел с ночным видением. Орудие эффективное, а вот сколько сбили, это уже секрет фирмы. позывной «Золотой»