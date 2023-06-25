Журналисты из Башкирии посетили участников СВО из республики на Сватовском направлении

Журналистский десант башкирских СМИ, побывавший на Донбассе, посетил один из полков на Сватовском направлении. Хотя подразделение и формировалось в Пензе, его основу составляют уроженцы Башкортостана.
Добраться до позиций мобилизованных можно только на военной «буханке». Несколько десятков километров бездорожья проезжаем как можно скорее, чтобы не попасть под обстрел на открытой местности. Командир подразделения хоть родом из Пензы, взял себе позывной «Башкир». Говорит, это в благодарность жителям республики, которые оказывают всю необходимую гуманитарную помощь на регулярной основе.
Налажена не только логистика доставки гумпомощи на передовую, но и отработка житейских вопросов военнослужащих, связанных с поддержкой их родных дома. Свои просьбы они передают представителям Главы Башкортостана в зоне СВО. На отработку каждого обращения в среднем уходит от 3 до 5 дней.
С бытом военнослужащих на Сватовском направлении познакомились и журналисты республики. Такой масштабный десант от шести башкирских СМИ прибыл на Донбасс впервые.
И таких историй здесь действительно много. Вот два родных брата из Стерлитамака. После того, как старшего мобилизовали, младший, 20-летний Хадар, сам пошел в военкомат за повесткой. До этого он всего несколько месяцев назад вернулся из армии. Говорит, что брат с самого детства воспитывал его, был примером. И этот путь к общей победе они тоже должны пройти вместе.
Среди военнослужащих есть и те, кто давал присягу верности Родине ещё в Советской армии. Боец с позывным «Хан» – кадровый офицер, сам пришел в военкомат за повесткой. За плечами – боевой опыт во многих горячих точках. На СВО чутье и умения помогли ему неоднократно спасти жизни сослуживцев и вывести их из-под огня без ранений. За проявленное мужество указом главы республики ему вручена медаль Минигали Шаймуратова.
Так же думают и все остальные мобилизованные этого полка. Не только воюют за Родину, но и применяют свои гражданские навыки для улучшения быта сослуживцев. Вот, например, боец с позывным «Архитектор» – и сразу понятно, кем он был на гражданке. Сделал чертежи двухместных блиндажей, которые можно соорудить за короткое время, усовершенствовал крепления снарядов для беспилотников.
Эти самые прилеты корректируют с беспилотников, поэтому чтобы эффективно бороться с дронами, мобилизованные своими силами собрали зенитное орудие из шести автоматов Калашникова.
Вот ещё один такой блиндаж, но от других он заметно отличается. Судя по форме крыши, он будет использоваться не для военнослужащих, а для тех боевых коней, которых в это подразделение отправили жители Абзелиловского и Баймакского районов республики. Мы их недавно встретили в Волгоградской области. И после того, как стойло для них будет готово, лошадей привезут сюда, и они уже заступят на своё боевое дежурство. Пока же жеребцы проводят время подальше от передовой, где их обучают не реагировать на разрывы снарядов и выстрелы автоматов. Животных планируют использовать для бесшумной доставки на позиции продуктов питания, воды и эвакуации раненых. Если лошади покажут свою эффективность, то мобилизованные планируют увеличить их количество в полку до 10 голов.