В Уфе стартует Х Форум регионов России и Беларуси

Сегодня в Уфе стартует десятый, юбилейный Форум регионов России и Беларуси. Мероприятие проводится каждый год, начиная с 2014-го.

В 2012 году президент Беларуси Александр Лукашенко предложил председателю Совфеда РФ Валентине Матвиенко взять под свой патронат развитие межрегиональных отношений двух стран. В ответ сенаторы нашей страны выступили с инициативой создания Форума регионов России и Беларуси. В задачи масштабного мероприятия входит содействие расширению прямых контактов между субъектами двух стран, организациями и предпринимателями, а также выработка рекомендаций для ускоренного развития их экономик.