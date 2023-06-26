В Уфе пройдет фестиваль национальных культур «Улица Дружбы»

У посетителей «Улицы Дружбы» будет возможность познакомиться с национальным колоритом и культурой народов России и Беларуси. На площади перед Башдрамтеатром разместятся избы братских народов, в центре расположится башкирская юрта. Будут представлены подворья русского, башкирского, татарского, марийского, удмуртского, мордовского, мишарского и чувашского народов. Делегации презентуют брендовые мероприятия своего района, народные ремесла, национальную кухню, проведут мастер-классы.