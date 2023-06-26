В Уфе пройдет фестиваль «Славянский базар в Сердце Евразии»

В столице республики три дня, 25, 26 и 27 июня, будет проходить десятый Форум регионов России и Беларуси. Культурная программа будет представлена фестивалем «Славянский базар в Сердце Евразии», объединяющем два музыкальных проекта двух стран.

Сегодня, а также во вторник и в среду, в 19 часов, в уфимском амфитеатре Конгресс-холла «Торатау» будут организованы концертные программы. Сегодня вечером прозвучат мелодии из кинематографа, во вторник состоится большой гала-концерт победителей разных лет двух масштабных фестивалей – «Славянский базар» и «Сердце Евразии». В среду в 19 часов – традиционная «Симфоночь».