В Башкирии для участников Форума молодежи России и Беларуси провели экскурсию в парке «Патриот»

Сотрудники учебно-методического центра «Авангард» провели для участников молодёжного форума России и Беларуси познавательную экскурсию в парке «Патриот». Гости посмотрели, где школьники могут обучиться первой медицинской помощи, воздушно-десантной подготовке, сборке-разборке автомата, стрельбе в электронном тире и многому другому, а в некоторых дисциплинах испытали свои возможности.