В Башкирии для участников Форума молодежи России и Беларуси провели экскурсию в парке «Патриот»

Сотрудники учебно-методического центра «Авангард» провели для участников молодёжного форума России и Беларуси познавательную экскурсию в парке «Патриот». Гости посмотрели, где школьники могут обучиться первой медицинской помощи, воздушно-десантной подготовке, сборке-разборке автомата, стрельбе в электронном тире и многому другому, а в некоторых дисциплинах испытали свои возможности.
Экскурсанты фестиваля посмотрели, в каких условиях живут в «Авангарде» участники патриотических смен, побывали на плаце, в Аллее героев, выставке вооружения, в партизанской деревне и других объектах парка «Патриот». А также смогли увидеть самую большую в стране трассу «Гонки героев».